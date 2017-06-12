

BUNLARI UYGULAYIN



Kapalı mekanlarda uzun süre vakit geçirmek ve yapay ışıklara maruz kalmak baş ağrılarını tetikleyebilir. Hafif ve orta şiddetli ağrılarda açık havaya çıkılmalı, nefes ve gevşeme egzersizleri yapılmalıdır. Karanlık ve sakin odada kısa süreli bir uyku da ağrıyı gidermeye yardımcı olacaktır.







SIVI EKSİKLİĞİNİ GİDERİN



Çoğunlukla baş ağrılarının altında sıvı eksikliği yatar. Vücut yeterli sıvıyı alamadığında kan yoğunluğu artar ve hücrelere oksijen iletimi daha ağır seyreder. Böylece kişinin ağrı eşiğinde düşüş yaşanır. Bunun önüne geçebilmek için iftar ve sahur vakitleri arasındaki süreçte bol bol su içilmelidir.



Gerilim ağrılarında nefes ve gevşeme egzersizlerinin yanı sıra dikkati dağıtma egzersizleri de uygulanabilir. Dikkati dağıtma egzersizleri; müzik dinleme veya kişinin kendisini rahatlattığını önceden bildiği herhangi bir şeyle uğraşması şeklinde gerçekleştirilebilir.



Oruçlu kişiler, baş ağrısı sırasında lokal soğuk uygulamaları (soğuk jel bantları) yapabilir. Bu uygulamalar hastanın rahatlamasını sağlayacaktır.



Oruçlu iken karşılaşılabilecek stres; kaslarda sertleşmeye, boyun ağrısına, ilerleyen süreçte de baş ağrısına çevirebilir. Böyle durumlarda boynu ve omzu hareket ettirerek ufak egzersizler yapmak sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.



Vücudunuzda, baş ağrısı sırasında baskı uygulayarak ağrıyı sonlandırabileceğiniz noktalar bulunur. Bu nokta başparmak ve işaret parmağı arasında kalan eklemlerdir. Buradaki eklemlere yuvarlak hareketlerle masaj uygulamak, oruçluyken ağrıyı geçirmede etkili olabilir.







AĞRIYI HAFİFLETİN



Uygun bir kalemi çok fazla güç uygulamamak şartıyla dişlerinizin arasında sıkıştırabilirsiniz. Alt çenenin serbest kalması ağrıyı hafifletebilir.



Yastığa ve kıyafetlerin yakasına damlatılacak lavanta veya limon yağları baş ağrısını dindirebilir. Fakat bu gibi aromaterapi özellikteki yağların etkisi kişiden kişiye farklılık gösterir. Hasta kendisine uygun olanı deneyerek bulabilir.







MİGRENİ TETİKLEYEN BESİNLERDEN UZAK DURULMASINDA FAYDA VAR



Ramazan ayında yanlış beslenme de baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle olgunlaşmış peynir, sakatat, salam, sosis, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, konserveler gibi migren ataklarını etkileyen ve şiddetini artıran gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Ramazan boyunca fazla kafeinli ürünler de tüketmemeye dikkat edilmelidir. Çünkü oruç sırasında, ani kafein eksikliği sonucu baş ağrısı meydana gelebilir. Oruç tutan kişiler, ufak ipuçları ile ağrı kesici kullanmadan baş ağrısı sorunundan kurtulabilir.







kaynak:sabah