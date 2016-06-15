

Ramazan'da ağız kokusuna karşı pratik çözümler



Ramazan ayında oruç tutanların ve çevredekilerin şikayetçi olduğu ağız kokusunu bir kaç basit tedbir ve uygulama ile önlemek mümkün. Ağız kokusunu önlemede temel prensibin ağız ve diş temizliğinin doğru yapılması olduğunu söyleyen Ecz. Mehmet Müderrisoğlu, “Eğer ağız kokusunun başka bir sebebi yoksa doğru diş macunu ile günde 2 defa diş fırçalamak yeterli olacaktır” dedi. Ecz. Müderrisoğlu, ağız hijyeni, ağız kokusunun nedenleri, ağız kokusu ile baş etme yolları ve doğru diş macunu seçimi hakkında önemli bilgiler verdi.



Ağız kokusu, ülkemizde % 25-30 arasındaki bir yaygınlıkta görülen ve çok ciddiye alınması gereken önemli bir sağlık sorunu. Sağlığı ilgilendirdiği kadar sosyal ilişkileri de etkileyen ağız kokusundan kurtulmak, Türkiye'nin tanınmış eczacılarından Mehmet Müderrisoğlu'na göre çok kolay. Ecz. Müderrisoğlu, iş, okul, kışla, aile ve sosyal ortamda insan ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Tıp dilinde Halitosis olarak bilinen ağız kokusu, sosyal anlamda yarattığı sorunların yanında sağlığımız için bir alarm niteliğindedir. Ağız kokusu, akciğer ve solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, bazı kanserler, romatizma, diş çürüğü, diş eti hastalıkları ve ağız kuruluğu sorununda oluşur. Uzun süren ağız kokusunu ciddiye almak ve tedavi olmak gerekir” diye konuştu.







Günde 2 defa



Ağız kokusunun “ağız içindeki bakteriler, sigara, ağız kuruluğu, ağız hijyeninin bozulması, diş çürükleri, kokulu ve baharatlı gıdalar” gibi etmenlerin ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceğini söyleyen Ecz. Müderrisoğlu, şöyle devam etti: “Ağız kokusunun nedenlerinin çoğu ağız içi kaynaklıdır. Bu yüzden ağız kokusuyla mücadelede ilk hedef ağız hijyeninin sağlanması olmalıdır. Ağız hijyeni için en etkili yöntem dişleri düzenli fırçalamaktır. Fırçalama doğru diş macunu ile günde 2 defa ve 2'şer dakika yapılmalıdır. Diş ipi ve ağız çalkalama suyu da kullanılabilir.”







Çinko kokuyu önlüyor



Ecz. Müderrisoğlu, ağız kokusunu önlemek üzere formüle edilmiş ve medikal anlamda çözümler sunan diş macunları ile ağız kokusunda daha etkili sonuçlar alınabileceğini belirterek, “Çinko içeren diş macunlarıyla ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Çinko'nun ağız kokusu yapan uçucu sülfür bileşiklerini etkisiz hale getirerek kokuyu ortadan kaldırdığı klinik testlerde görülmüştür. Çinko, bakteri plağı ve diş taşı gelişiminin önlenmesine de yardım eder” dedi.







Etkili bakım nasıl olur?



Ecz. Müderrisoğlu, ağız kokusunun önemli nedenlerinden olan diş eti hastalıklarının önlenmesinin ağız kokusunun oluşmasını engelleyeceğini belirtti. “Etkisi ve güvenirliliği klinik testlerle kanıtlanan klorheksidin içeren diş macunları ile diş eti kanamaları ve diş hastalıklarında etkili sonuçlar alabilirsiniz” diyen Ecz. Müderrisoğlu, şunları belirtti:“Ülkemizin Akdeniz kıyılarında laden otu olarak bilinen Cistus Creticus ekstresi ağız hijyeninin sağlanmasına, dişleri ve diş etlerini mikroplara karşı doğal olarak korumaya yardımcı olur. Cistus içeren bir diş macunu ile etkili bir ağız ve diş bakımı yaparak ağız hijyenini sağlayabilir ve ağız kokusunun önemli bir etmenini ortadan kaldırabilirsiniz. Unutmayın iyi bir diş macunu dişlerinizin koruma kalkanıdır. Dişlerinizi sevin ve koruyun.”







SLS, paraben, triklosan



Ağız kokusu sorunu yaşayanların, bağışıklık sistemini zayıflatan ve kanserojen triklosan maddesini içeren ağız bakım ürünlerini kullanmamasını öneren Ecz. Mehmet Müderrisoğlu, “Ağzında ağız içi yaralar yani aft olanlar da SLS içeren diş macunlarından uzak durmalıdır. Oslo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada bu maddenin aft oluşumunu tetiklediği görülmüştür. Paraben denilen kanserojen madde de bazı diş macunlarında bulunmaktadır. Tüketicinin hassasiyeti nedeniyle bazı firmalar artık paraben içermeyen diş macunları çıkarmaya başladı” diye konuştu.



Ecz. Müderrisoğlu, son olarak diş beyazlatmanın aşındırma ve çürüğe zemin hazırlama gibi riskleri olduğuna dikkat çekerek, dişleri aşındırmayan ve doğal beyazlığını ortaya çıkaran ürünlerin tercih edilmesini istedi.