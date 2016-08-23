FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine karşı sokağa çıkan ve Saraçhane Parkı'nda darbeciler tarafından ateş açılması sonucu yaralanan Ramazan Sarıkaya bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Saraçhane Parkı'nda vurulan ve o tarihten beri İstanbul Haseki Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Sarıkaya adlı vatandaş bugün şehit oldu.







Darbeci hainlerin ateş açması sonucu karnından ve kasığından yaralanan Sarıkaya, Haseki Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada iki kez ameliyat olmuştu.