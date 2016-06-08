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ramazan pidesinde gramaj vurgunu

RAMAZAN PİDESİNDE GRAMAJ VURGUNU

Bu yıl İstanbul'da 350 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 1 lira 80 kuruş olarak açıklandı. Ancak bu üst limite uymayan fırıncılar, pideye 50 gram fazla koyup 3 liraya satarak, gramaj oyunuyla vurgun yapıyor.

Tarih : 08 Haziran 2016, 10:57
Puan Ver : Ramazan Pidesinde Gramaj Vurgunu(9/10)11


Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pideleri tezgahlarda yerini aldı. Her yıl Ramazan'a girmeye günler kala pide fiyatlarını açıklayan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası (İSTESOB) bu yıl 350 gram pidenin 1,80 liradan satılacağını bildirdi. Ancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olmayan fırıncılar bu karara çok da uyma niyetinde değil. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yaptığımız fiyat araştırmalarına göre, pide fiyatları, açıklanan üst limitin aksine 2-3 liradan satılıyor.



400 GRAMI 3 LİRA



Kadıköy'de bir fırında 400 gram pide 3 liradan satılıyor. Başakşehir'de ise 350 gram pide 2 liraya satılıyor. Yine aynı şekilde Yenibosna'da Ramazan pidesini 2 liraya satan bir fırıncı, “İSTESOB'un açıkladığı rakamlar bizleri bağlamıyor. Biz bu birliğe bağlı değiliz. Maliyeti neyi gerektiriyorsa fiyatlara onu yansıtıyoruz. Pideyi 1,80 liraya satmamız mümkün değil” diye konuştu.








Etiketler: Ramazan  Pidesinde  Gramaj  Vurgunu    haber

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