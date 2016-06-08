

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pideleri tezgahlarda yerini aldı. Her yıl Ramazan'a girmeye günler kala pide fiyatlarını açıklayan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası (İSTESOB) bu yıl 350 gram pidenin 1,80 liradan satılacağını bildirdi. Ancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olmayan fırıncılar bu karara çok da uyma niyetinde değil. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yaptığımız fiyat araştırmalarına göre, pide fiyatları, açıklanan üst limitin aksine 2-3 liradan satılıyor.







400 GRAMI 3 LİRA







Kadıköy'de bir fırında 400 gram pide 3 liradan satılıyor. Başakşehir'de ise 350 gram pide 2 liraya satılıyor. Yine aynı şekilde Yenibosna'da Ramazan pidesini 2 liraya satan bir fırıncı, “İSTESOB'un açıkladığı rakamlar bizleri bağlamıyor. Biz bu birliğe bağlı değiliz. Maliyeti neyi gerektiriyorsa fiyatlara onu yansıtıyoruz. Pideyi 1,80 liraya satmamız mümkün değil” diye konuştu.