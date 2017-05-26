Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesi gıda fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fiyatı en çok düşen ürün kuru incir olurken, domateste artış gözlemlendi



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçen yıl ve bu yılki ramazan ayı öncesi fiyatların karşılaştırıldığında, market raflarında en fazla fiyat düşüşünün yüzde 17.95 ile kuru incirde görüldüğünü, fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 103.25 ile domates olduğunu bildirdi.



Bayraktar, ramazan ayı öncesinde tarımsal ürünlerin üretici ve market fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Ramazan ayına girerken market fiyatlarına bakıldığında geçen ay sonuna göre, 6 üründe fiyat değişimi görülmezken, 14'ünde azalma, 13'ünde ise fiyat artışı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34.97 ile domateste, en yüksek fiyat artışının ise yüzde 24.94 ile kuru soğanda görüldüğünü ifade etti.







kaynak:habertürk