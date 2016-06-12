

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Varol Çanakçı, ağız kokusunun, sosyal ve psikolojik problemlere yol açabildiğini söyledi.







Çok yaygın bir durum olan ağız kokusunun kişileri bazen zor durumda bırakabildiğini anlatan Çanakçı, "Toplumumuzda çok sık görülen bu hastalık bugünlerde daha çok ortaya çıkabiliyor. Ağız kokusu ramazan ayında daha çok gündeme geliyor. Ağız kokusunu fark eden insanlarda zamanla psikolojik sorunlar da oluşuyor. Bu durum bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Örneğin mide, bağırsak, karaciğer veya ağızla ilgili diş çürüğü gibi hastalıklara neden oluyor. Bu yönüyle de haber verici bir özelliği var." diye konuştu.







Farklı şekillerde ağız kokusuyla karşılaşıldığına dikkati çeken Çanakçı, tükürük akışının az olduğu zamanlarda da ağız kokusunun oluşabileceğini dile getirdi.







Çanakçı, dil sırtındaki bakteri ya da sindirim sitemindeki gazlar nedeniyle koku meydana gelebileceğini belirterek, şöyle devam etti:







"Sabah uyanıldığında bu nedenlerle ve gıda atıkları sebebiyle ağızda koku oluşuyor. Bununla beraber oluşan kokuyla tükürük akışı da azdır. Çünkü herhangi bir faaliyet olmadığı için tükürük hızı yavaştır. Sabah vaktinde diş fırçalandığında ve kahvaltı yapıldığında tükürük akışı artar, koku da ortadan kalkar. Yiyeceklerin de koku oluşumuna katkısı vardır. Özellikle soğan, sarımsak gibi ürünler tüketildiğinde koku verici moleküller oluşturuyorlar. Koku verici moleküller sindirimle kana geçer, kanla akciğerlere, akciğerden de konuştuğumuzda nefesimiz kokulu çıkar."