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ramazan ayı geliyor! işte yaz sıcaklarında oruç tüyoları!

RAMAZAN AYI GELİYOR! İŞTE YAZ SICAKLARINDA ORUÇ TÜYOLARI!

Ramazan ayında vücudumuzun alıştığı tempodan farklılaşması üzerine dengesiz bir beslenme de eklenince; yorgunluk, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık, kabızlık gibi olumsuz sonuçlar gözleniyor.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:50
Puan Ver : Ramazan Ayı Geliyor! İşte Yaz Sıcaklarında Oruç Tüyoları!(6/10)6


Ramazan ayında vücudumuzun alıştığı tempodan farklılaşması üzerine dengesiz bir beslenme de eklenince; yorgunluk, unutkanlık, dikkatsizlik, dalgınlık, kabızlık gibi olumsuz sonuçlar gözleniyor. Bütün bunların yanı sıra en çok duyulan şikayetlerden biri ise kilo alımı. Diyetisyen Emre Uzun, 17 saatlik oruç süresini en iyi şekilde atlatmamız için önerilerde bulunuyor. Ayrıca 12 ipucu ile de kilo almaya engel oluyor.



Bu yıl ramazanın Temmuz ayına gelmesiyle 15 -17 saat besin alamıyoruz. Uzun süren açlık ise metabolizma hızını düşürüyor. Buna bir de geç saatte açılan ağır iftarlar da eklenince, kilo alımı diğer aylara oranla daha fazla hale gelir. Peki ne yapmalıyız? Diyetisyen Emre Uzun, ‘Normal yaşantımızda az az ama sık sık beslenme alışkanlığını Ramazan Ayı'na da uyarlamalıyız' diyerek en önemli altın kuralı vurguluyor. Böylece kan şekerimizi mümkün olduğunca stabil tutmuş oluruz. Az az, sık beslenme kuralını ramazanda da uygulamak biraz daha zor. Eğer sahura kadar yatılmıyorsa bir ara öğün daha eklenebilir.



 



kaynak:habertürk






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