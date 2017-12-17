Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu

RAMALLAH'TA BÜYÜK BİR TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN FİLİSTİNLİ İSRAİL POLİSİNE MEYDAN OKUDU

Ramallah'taki göstericiler arasındaki bir Filistinli, elindeki büyük bir Türk bayrağıyla işgalcilere meydan okudu. İsrail askerleri ise, özellikle o eylemciyi yakalamak için çaba harcadı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 14:40
Puan Ver : Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu(10/10)6

Ramallah'ta göstericiler öğle saatlerinde buluşarak İsrail'i protesto etmeye devam ediyorlar. Filistinli göstericilerden birinin taşıdığı Türk Bayrağı dikkat çekti.

İSRAİL ASKERLERİ ÖZELLİKLE ONUN PEŞİNE DÜŞTÜ

İsrailli askerleri, Türk bayrağı taşıyan protestocuyu fark eder etmez o yöne doğru hareketlenerek protestocuyu yakalamaya çalıştı. Ancak genç protestocu kaçmayı başardı. İsrail askerlerinin geri çekilmesi üzerine bayraklı protestocu yeniden olay yerine geldi.

İŞGALCİLER GERÇEK MERMİ KULLANDI

Sık sık yolları kapatarak, ateşler yakan protestoculara İsrail askerleri de sık sık gerçek mermilerle ateş açarak ve gaz bombaları ile müdahale ediyorlar.

GÖNÜLLÜ SAĞLIKÇILAR NÖBET TUTUYOR

Protestoların yaşandığı yerde olası yaralanmalara karşın gönüllü sağlık ekipleri bölgede bir ambulans ile müdahaleye hazır olarak bekliyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ramallah  Ta  Büyük  Bir  Türk  Bayrağı  Taşıyan  Filistinli  İsrail  Polisine  Meydan  
Okudu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER