RALLİCİLER CAYIR CAYIR YANMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU
Karaman'da ralli yarışında bir yarış otomobilinin aniden alev alıp patlamasıyla 2 ralli pilotu vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak hafif şekilde yaralandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Transanatolia tarafından düzenlenen 7'inci Transanatolia Ralli Raid Yarışı'nın dördüncü etabı Karaman'da gerçekleşti.
YANARAK ÖLMEKTEN SANİYELERLE KURTULDULAR
Aşağı Akın köyünden start alan yarışta, 57 yaşındaki Hürriyet Girit kontrolündeki otomobil, Göcer Köyü yakınlarında belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Hürriyet Grit, otomobili hemen durdurarak yardımcı pilotu 27 yaşındaki Tuvana Sayar ile birlikte otomobilden atlayarak hızla uzaklaştı. Alev alan otomobil saniyeler içerisinde patladı. Otomobilden uzaklaşmaya çalışan pilotlar Girit ve Sayar vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yarışları takip eden 112 Acil Servis ambulansıyla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan pilotların durumunun iyi olduğu belirtildi.
19 Ağustos'ta İzmir'den start alıp 26 Ağustos'ta Samsun'da sona erecek yarışın Karman etabı bugün sona erecek. Yarışmada KKTC, İtalya ve Bulgaristan'ında bulunduğu 48 yarışmacı yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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