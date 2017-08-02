RALLİ ŞAMPİYONASI'NDA PİLOT YARIŞI KAYBETSİN DİYE 4 KADIN SOYUNDU
Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya ayağında Norveçli sürücü Mads Ostberg'in dikkatini bozmak amacıyla 4 kadın seyirci soyundu. Bu hareket Norveçli sürücüye yarışı kaybettirdi.
Hafta sonu yapılan 67. Finlandiya Rallisi'nde 4 kadın seyircinin yaptıkları Norveçli sürücüye yarışı kaybettirdi.Perşembe ve Pazar günleri arası yapılan yarışlara 4 kadın seyirci damgasını vurdu. Seyircilerin yaptıkları da sürücü Mads Ostberg'in araç kamerasına yansıdı.
4 DAKİKA GERİDE KALDI
Sözcü'nün haberine göre, Seyirciler, Norveçli sürücü Mads Ostberg'in dikkatini bozmak için soyundu. Seyircilerin yaptığı bu hareket başarılı da oldu. Ostberg, yarışı kazanan Esapekka Lappi'nin 4 dakika gerisinde kalarak 10'uncu oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası dünyanın en iyi yarışçılarının asfalt, kar ve buzlu yollardaki rekabetine sahne oluyor, etaplar toplam 13 gün sürüyor.
Bu bir ralli şampiyonasında çıplaklığın manşetlere taşındığı ilk olay değil. 2007 yılında Belçika'daki yarışta bir sürücü göğüslerini açan bir izleyici nedeniyle büyük bir kaza yapmıştı.
Kaynak: haberinburada
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