Suriye'de terör örgütü IŞİD'in "başkent" ilan ettiği Rakka'yı kurtarmak için operasyon başlatıldı. Operasyona YPG'nin de içinde bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri öncülük ediyor. Operasyona 500 ABD askeri de katılıyor.



ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri, Rakka kentini IŞİD'den kurtarmak için operasyon başlattı.







Operasyonun yerel saatle 140.00'te Rakka'nın kuzeyinde başladığı belirtildi.







Suriyeli Kürtlerin silahlı gücü YPG'nin de içinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne Ehrar Rakka ve Liwa Tahrir Tugayları da destek veriyor.







Rakka'yı kurtarma operasyonuna 12 bin militanın katıldığı belirtiliyor.







Suriye'nin kuzeyinde Kürt gruplara danışmanlık hizmeti veren 500 ABD askerinin de Rakka operasyonuna katıldığı iddia edildi.







Suriye'nin Rakka kenti 2013 yılı sonlarında terör örgütü IŞİD tarafından ele geçirildi. IŞİD'in Suriye'deki "başkenti" olarak ilan ettiği Rakka o tarihten bu yana örgütün elinde bulunuyor.







Rakka'nın geri alınması operasyonuna ABD önderliğindeki koalisyon güçlerinin de havadan destek vereceği belirtiliyor.