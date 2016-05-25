

ABD Hava Kuvvetleri ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin başını çektiği güçlerin DAEŞ kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlatacağı iddiaları bölgede büyük bir göç hareketine sebep oldu.







AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, bir milyondan fazla nüfusa sahip Rakka'daki yüz binlerce kişi evlerini terk ederek, kısmen güvenli gördükleri Halep'in kuzeyindeki Bab, Münbiç, Cerablus ve Çobanbey'e doğru yola çıktı. Binlerce kişi de güneydeki Deyr ez-Zur bölgesine yöneldi.







ABD ve PYD'nin kapsamlı bir operasyon başlatacağı beklentisi nedeniyle yerlerinden ayrılan yaklaşık 300 bin kişinin göç ettiği bölgeler yine terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde bulunuyor.











Halep'in kuzeyine ulaşmaya çalışanlar, Tabka Barajı'ndaki köprü üzerinden Fırat Nehri'nin batısına geçiyor. Halkın yanlarında eşya götürmesine müsaade etmeyen DAEŞ'in, kuzeye yönelen kitlelerin muhaliflerin kontrolündeki bölgeye geçmesine izin verip vermeyeceği ise henüz belirsiz.







Rakka'daki yerel kaynaklar, koalisyon güçlerinin operasyonuna karşı DAEŞ'in kentte hazırlık yaptığını belirterek, "Rakka'dan Halep'in Azez ilçesinin (DAEŞ kontrolündeki) Halfetli köyüne ulaşanların sayısı 4 bine ulaştı. Sayı artacak." ifadesini kullandı.







ABD ve PYD'nin ortak operasyonu beklenirken Rakka'nın kuzeyindeki Hişe köyünde iki örgüt arasında yoğun çatışmalar yaşandığı, insansız hava araçlarının kent üzerinde yoğun keşif uçuşu yaptığı belirtildi.







ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 4 Mayıs'ta, "bölgedeki müttefikleri"ne daha fazla ateş gücü, ikmal ve lojistik destek sağlayarak Musul ve Rakka'nın kuzeyinde DAEŞ'in kontrolüne son vermelerine yardımcı olacaklarını açıklamıştı. Carter'ın bu açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, 22 Mayıs'ta Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Özel Temsilcisi Brett McGurk, Twitter'da Votel'in Rakka saldırı planı için Suriye'de olduğunu yazmış, CENTCOM'dan yapılan açıklamada da Votel'in PYD'nin liderliğini yaptığı SDG liderleriyle çalışan ABD askeri personeliyle bir araya geldiği belirtilmişti.







PYD'nin liderliğini yaptığı güçlerin Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyonun Rakka'nın kuzeyinde DAEŞ'in denetimini sonlandırmayı amaçladığı belirtildi.







CENTCOM'dan dün yapılan yazılı açıklamada, "Rakka'ya karşı yapılan kara operasyonları SDG tarafından yürütülüyor ve biz daha önce yaptığımız gibi bu operasyonlarda ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.







SDG, Ekim 2015'te PYD'ye yakınlığıyla bilinen Kürt ve Arap grupların birleşmesiyle oluşmuştu. PYD'nin askeri kanatları YPG ve YPJ, Suriye Arap Koalisyonunu oluşturan Ceyş es- Suvar, Burkan el- Fırat, es- Sanadid, El Cezire Tugayları ve Süryani Askeri Konseyi, oluşumda yer almıştı. Ardından PYD'nin başını çektiği oluşuma ABD'nin siyasi ve askeri desteği artmıştı.