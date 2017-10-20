Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de basın toplantısında konuştu. Rakka'da açılan Öcalan posteriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD bunu nasıl izah edecek?" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"D-8'İ GENİŞLETMEKTEN KORKMAYALIM"

Kısa ve orta vadede gerçekleştireceğimiz hedefleri konu alan eylem planı üzerinde mutabık kaldı. D-8 tarihinde 20 yılın önemli bir kilometre taşı olduğu bilinci ile kendimize bazı hedefler belirledik. Geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirecek projeler üzerinde de çalışacağız. İran'da bir D-8 üniversitesi kuruyoruz. İran'a şükranlarımızı sunuyoruz. Toplam ekonomik büyüklüğü 3 trilyon 770 milyar dolar olarak, nüfusu 1.1 milyar olan devasa bir teşkilata 100 milyar dolarlık ticaret hacmi yakışmıyor. Bu rakamı 500 milyar dolara çıkarmak için gayret göstereceğiz. Kendi milli paralarımıza geçmemiz lazım. Bir takas odası kurmayı da planladık. Ülkelerimizin merkez bankası başkanlarını bu amaçla bir araya getireceğiz. Biz burada D-8'i genişletmekten de korkmayalım dedik. D-20'ye kadar çıkarabiliriz. Bir de oy birliği ile karar anlayışını kaldıralım. Bir ya nitelikli çoğunluk anlayışını getirebiliriz ya da oy çokluğu anlayışını getirebiliriz. Bunu AB'de de görüyoruz. Oy birliği diyorlar, bir ufak ülke önü tıkıyor.

"GELECEĞİMİZİ BİRKAÇ AKTÖRÜN İNSAFINA BIRAKAMAYIZ"

Uluslararası örgütlerde dönem başkanlığı görevi önemli. Özel sorumluluklar getiriyor. Türkiye olarak bu görevi ikinci kez devralmamızla birlikte dönem başkanlığı çarkı ikinci devresine giriyor. D-8'in artık daha fazla görünürlük kazanması gerekiyor. Geleceğimizi birkaç aktörün insafına bırakamayız. Bizler dünyanın irili ufaklı tüm ülkelerinin eşit şekilde söz sahibi olduğu bir düzenin savunucularıyız. Biz dünyada adalet arıyoruz. "Ben güçlüyüz, haklıyım" diyenlerin olduğu bir dünyayı asla istemiyoruz.

"DÖNEM BAŞKANLIĞINI DOST PAKİSTAN'DAN ALIYORUZ"

D-8 adaletsizliği, haksızlığı sistemleştiren mevcut düzene karşı önemli bir teklif, kuvvetli bir tezdir. İnsanı merkeze almadan, hakettiği değeri vermeden hiçbir sorunun üstesinden gelemeyiz. Tüm bu hususları meslektaşlarımla ele alma imkanı buldum. Dönem başkanlığını dost Pakistan'dan devralıyoruz. Necmettin Erbakan hocamızı da bir kez daha rahmet ve minnetle yadediyorum.

"D-8 ÜLKELERİ, DEAŞ'A, PKK'YA VE EL ŞEBAB'A KARŞI"

D-8 ülkeleri kendi içinde birçok alışverişleri yapıyorlar. Bu alışverişleri yaparken burada kendi parasını kullanarak rahatlıkla malını alabilecek. Dolar bulmasına gerek yok. D-8 içindeki ülkelerin kendi paraları ile bunu yapması mümkün olacak. Artık TL, o ülkelerde bir dolar, avro gibi karşılık bulabilecek. D-8 ülkeleri içinde şu anda ülkelerin tamamında bir kararlılık var. İstihbarat konusunda her türlü dayanışmanın içinde olma kararlılığı var. DEAŞ'a, PKK'ya, El Şebab'a karşı.

"AMERİKA BUNU NASIL İZAH EDECEK?"

Rakka'da terörist başının posterini orada bir yere asmışlar. Şimdi bunu Amerika nasıl izah edecek? Hadi buyurun. Lafa geldiği zaman 'PKK terör örgütüdür' diyorsun. Avrupa Birliği üyesi ülkeler 'terör örgütüdür' diyor. Peki Fransa kendi devlet televizyonunda binaya aynı şekilde terörist başının posterini astılar, polis de oradan seyrediyor. Bunu neyle izah edecekler? Terörle mücadelede dayanışma bu mu? Ama biz ikili görüşmeyi yaptığımız zaman diyorlar ki 'Biz terörle mücadelede yanınızdayız'. İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz, yanımızda olsanız polisinizle bunları korumazsınız. Almanya'da yürüyüş yapıyorlar, yürüyüş yaparken polis nezaretinde, güvenlik altında her türlü bağırma, çağırma, o posterlerle birlikte yürüyüş var. Dürüst değiller. Ben kendilerini önce dürüst olmaya davet ediyorum. Ondan sonra da kalkıp da bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar. Bilsinler ki her şeyin bir karşılığı vardır."

Kaynak: haberinburada