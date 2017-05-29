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rakka'da 48 saatte 70 sivil öldü!

RAKKA'DA 48 SAATTE 70 SİVİL ÖLDÜ!

Terör örgütü DEAŞ'ın başkenti Rakka'da son 48 saatte 70 sivil öldürüldü

Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:51
Puan Ver : Rakka'da 48 Saatte 70 Sivil Öldü!(6/10)8


ABD öncülüğündeki koalisyon ve terör örgütü PKK/PYD'nin saldırılarında Rakka'da son 48 saatte 70 sivil öldürüldü.



Terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Rakka'da, örgütün uygulamalarını deşifre eden "Rakka sessizce katlediliyor" isimli aktivist ağının Twitter hesabından yapılan açıklamada, koalisyonun hava unsurları ile karada kadrosunun tamamına yakınını PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) katıldığı saldırılarda son 48 saatte 70 sivilin öldürüldüğü bildirildi.



 



kaynak:habertürk








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