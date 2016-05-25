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rakka operasyonunda 2 köy ve 2 mezra ışid'ten temizlendi

RAKKA OPERASYONUNDA 2 KÖY VE 2 MEZRA IŞİD'TEN TEMİZLENDİ

Rakka operasyonunda 2 köy ve 2 mezra IŞİD'ten temizlendi

Tarih : 25 Mayıs 2016, 12:27
Puan Ver : Rakka Operasyonunda 2 Köy Ve 2 Mezra Işid'ten Temizlendi(5/10)6


SURİYE'de IŞİD'in 'Başkent' ilan edip merkez olarak kullandığı Rakka kentini, geri almak için uzun süredir hazırlığı yapılan ve dün başlatılan büyük Rakka operasyonu sürüyor. Aralarında PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin de bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) öncülüğünde yapılan operasyon kapsamında Ayn İsa kasabasının güneyinde bulunan 2 köy ve 2 mezra IŞİD'ten temizlendiği öne sürüldü.

IŞİD'in Suriye'de merkez olarak kullandığı Raka'nın IŞİD'ten alınması için dün öğleden sonra başlatılan operasyon devam ederken, operasyon kapsamında Ayn İsa kasabasının güneyinde bulunan ve IŞİD denetiminde olan Kırtaca ve Nemrudiye köyleri ile 2 mezranın yaşanan çatışmalar ve IŞİD'lilerin kaçması sonucu geri alındığı belirtildi. PYD ve Irak'taki Kürt kaynaklarına göre, aralarında YPG'nin de bulunduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) öncülüğünde yürütülen operasyona havadan koalisyon uçaklarının destek verdiği ve bugün çatışmaların Eyn İsa kasabasının 5 kilometre güneydoğusunda bulunan Metmerşice köyüne devam ettiği belirtildi. DGS yetkilileri şimdiye kadar çıkan çatışmalarda 23 IŞİD'linin öldürüldüğünü belirtirken, Rakka operasyonunun başlaması ile 2014 yılından bu yana IŞİD'in elinde olan ve başkent ilan ettikleri Rakka'dan insanların Deyra zor kentine kaçmaya çalıştığını öne sürdü.

IŞİD, 29 Haziran 2014'te Suriye'nin Rakka kentinde "Hilafet" ilan ederken, Koalisyon güçleri de, 23 Eylül 2014'ten beri aralıklarla Rakka'ya hava saldırısı gerçekleştiriyordu.








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