

2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece daha önce planlanan Rakka operasyonu başlatıldı. Bu konuda ABD gerekli bilgilendirmeyi operasyon öncesinde yaptı. Türkiye'nin, ABD'nin uyguladığı yönetimi tasvip etmediği bir sır değil. Bu konuda her düzeyde rahatsızlığımızı ifade ettik.



Operasyon sonrası PYD/YPG ile ilişkilerin uzun süreli devam ettirilmeyeceğini, taktiksel bir iş birliği olduğunu' ifade ettiler ve güvence verdiler. Verilen güvence ne? Burada kullanılacak silahların daha sonra ülkemizde terör gruplarının eline geçmemesi... Bizim değişmeyen bir stratejimiz var, ülkemizi tehdit eden terör grupları ister yurt içinde isterse yurtdışında bizim için aynıdır, hedeftir. Ülkemizin, insanımızın güvenliği için ne icap ederse yaparız.







kaynak:sabah