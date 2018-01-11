Fransızlar Galatasaray'ın Loic Remiy İle İlgilendiğini İddia Etti
Gaziantepspor, Teknik Direktör Derelioğlu İle Anlaştı
Bu Halini Unutun, Fernandao Tanınmayacak Hale Geldi
Bakan Arslan: Kanal İstanbul Çalışmasında Sona Gelindi
Tesla, Güneş Enerjisi Depolayan Kiremit Üretecek
Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız
Suudi Arabistan'da Devrim Gibi Karar!
Nba'de Skandal! Bahis Oynayan Taraftarı Dinledi, Son Sayıyı Atmadı
Türkiye'den Bitcoin İçin Önemli Adım! Çalışma Grubu Oluşturuluyor
Beşiktaş'tan 9 Gol Yiyen Kaleci Süper Lig Ekibine Transfer Oluyor
Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: Fbcoin, Gscoin, Bjkcoin Çıkarın
Galatasaray Odeabank Başantrenörlük Görevine Oktay Mahmuti'yi Getirdi
Asker Ailelerine Müjde! Artık Para Alınmayacak
Dubaili Şirketler Kuyumcukent'i İhya Edecek!
Beşiktaşlı Atiba'dan Cenk Tosun'a Büyük Övgü!
Bakan Canikli: Altay Ve Fırtına'ya Dünyadan Büyük Talep Var
Fransa'da Bakterili Bebek Maması Satılmış
300 Tavukla Üretime Başladı, Şimdi 7 Bin Tavuğu Var
Fenerbahçeli Aatif İddialı Konuştu: Daha Gerçek Aatif'ı Görmediniz
Beşiktaş Forvet İçin İlk İsmi Açıkladı!

Rakipleri yanına bile yaklaşamadı! Teslimatta rekor kırdı

RAKİPLERİ YANINA BİLE YAKLAŞAMADI! TESLİMATTA REKOR KIRDI

Boeing, 2017'de 763 adet uçak teslimatı gerçekleştirerek endüstri rekoru kırdığını ve son 6 yılda diğer üreticilere göre daha fazla ticari uçak teslim ettiğini duyurdu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Rakipleri Yanına Bile Yaklaşamadı! Teslimatta Rekor Kırdı(10/10)6

Sivil ve askeri uçak ile helikopter üreticilerinden Boeing, 737 ve 787 jetlerinin yüksek üretimiyle 2017'de 763 teslimatı gerçekleştirerek endüstri rekoru kırdığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre, son 6 yılda diğer üreticilere göre daha fazla ticari uçak teslim edildi. Aynı zamanda şirket, tek koridorlu ve çift koridorlu uçaklar için 911 net siparişle bekleyen iş sayısını da önemli ölçüde artırdı.

136 ADET TESLİMAT YAPTI

Şirket açıklamasına göre Boeing, yıl içerisinde ayda 47 adet üretime ulaşarak 737 programında rekor seviyeye ulaştı. Boeing ayrıca yeni 737 MAX teslimatlarına başlayarak 74 adet MAX teslimatı yaptı ve 529 adet rekor uçak teslimatına ulaştı. Boeing, 787 Dreamliner programında çift koridorlu uçaklarda rekor seviyede üretime devam etti ve yıl içerisinde 136 adet teslimat yaptı.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Kevin McAllister yaptığı açıklamada, "Rekor seviyedeki performansımız, dünyanın dört bir yanında müşterilerimize en yüksek yakıt tasarrufu sağlayan uçakları tasarlamak, üretmek ve teslimatını gerçekleştirmek üzere yenilikçi yöntemler geliştirmeye devam eden çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin göstergesidir. Siparişler incelendiğinde, 71 müşteri, liste fiyatı 134 milyar 800 milyon dolar olan 912 net sipariş vermiştir. Boeing'in bekleyen işleri toplamda, üretimi 7 yıla eşdeğer olan 5 bin 864 uçakla yıl sonunda rekor seviyeye ulaşmıştır" dedi.

"Güçlü satış faaliyeti geçen sene başlattığımız ultra verimli MAX 10 ve 737 MAX ailesi için talebin ve Boeing'in çift koridorlu uçak ailesine olan tercihin arttığını gösteriyor" diyen McAllister, "Önümüzdeki yıllarda planlanan üretim artışlarımız bu güçlü talebi karşılamak için tasarlandı" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rakipleri  Yanına  Bile  Yaklaşamadı  Teslimatta  Rekor  Kırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER