Copa Libertadores'te Nacional taraftarları, meydana geçen uçak kazasında futbolcularını kaybeden Chapecoense ile dalga geçti.

Copa Libertadores'te Chapecoense'nin Nacional ile karşılaştığı mücadelede bir kısım rakip takım taraftarları, Brezilya ekibinin geçirdiği uçak kazasına atıfta bulunarak alay eden tezahüratlarda bulundular.

2016'da meydana gelen ve 71 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla alay eden Nacional taraftarları için Uruguay ekibinden açıklama geldi.

KULÜP ÖZÜR DİLEDİ

Taraftarlarının yaptığı tezahüratı "İğrenç ve utanç verici" bulan Nacional kulübü, Chapecoense'den özür diledi.

Kaynak: haberinburada