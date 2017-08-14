RAKİBİNİN BİLEĞİNİ KIRIP, SONRASINDA GÜLEREK FOTOĞRAF ATAN DURİCA'YA TEPKİ YAĞDI
Trabzonspor-Konyaspor maçında rakibi Abdou Traore'nin bileğini kıran Trabzonsporlu Durica'nın, maç sonrası Kucka ve Bero ile çektiği fotoğrafta gülmesi, taraftarları çileden çıkardı.
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta yeşil-beyazlı formayı giyen Traore'nin ayağını kıran Durica'nın maç sonrası gülüp dişlerini göstererek paylaştığı fotoğraf tepki çekti.
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzon'da oynanan maçta, Trabzonspor geriye düştüğü rakibi Atiker Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların başarılı oyuncularından Abdou Razack Traore ikinci yarının ilk dakikalarında defans oyuncusu Jan Durica'nın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Durica'nın sakatladığı Traore'nin ayağında parçalı kırık tespit edildi. Oyuncunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.
PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA TEPKİ YAĞDI
Maçın ardından rakibinin ayağını kıran Durica'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Dişlerini göstererek gülen Durica'nın takım arkadaşları Juraj Kucka ve Matus Bero ile çekildiği fotoğrafı paylaşmasına adeta tepki yağdı.
"DURİCA'YI 3 MAÇ KADRO DIŞI BIRAKIN"
Öte yandan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, sosyal medya paylaşımında, "Maç kazanılır veya kaybedilir ama hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. Üzüntünüzü paylaşıyorum. Geçmiş olsun Traore" diyen Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'ya, Durica'yı en az 3 maç kadro dışı bırakmasını önerdi. Çakıcı, "Sayın başkan üzüntümüzü paylaşmakta samimiyseniz Durica'yı en az 3 maç kadro dışı bırakırsınız. Sözde marka değeri için Türk futbolu sizden duruş bekliyor" diyerek karşılık verdi.
Kaynak: haberinburada
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