RAKİBİNİ ÇALIMLAYAN KALECİ, ÖNÜNDEKİ TOPU KAPTIRINCA GOLÜ YEDİ
İskoç Ligi ekibi Ross County'nin kalecisi Scott Fox, Rangers maçında rakibini yatırdı, daha sonra topa vurmak için rahat davranan Fox, topu yerdeki rakibine kaptırınca golü kalesinde gördü.
İskoçya Premiership Ligi'nde Rangers, deplasmanda Ross County'ye konuk oldu. Karşılaşmadan Rangers, Morelos (2) ve Herrera'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.
Ross County, Rangers karşısında 1-0 yenik iken takımın kalecisi Scott Fox, sahalarda ender görülen bir hata yaparak takımını yaktı.
DALGA GEÇEYİM DERKEN DALGA KONUSU OLDU
Maçın 41. dakikasında rakibi Morelos'u ceza sahası içerisinde şık bir çalımla geçen ve taraftarlarından büyük alkış alan Fox, rakibinin yere düşmesini fırsat bilip, topa vurmak için iyice gerildi. Morelos ise Fox'un bu durumunu hemen fark edip, yattığı yerden hızlıca kalkarak topa hamle yaptı. Topu kaleci Fox'un önünden alan Morelos, topu boş kaleye yolladı ve takımının ikinci golünü kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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