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rakibin suratına tekmeye ibretlik ceza !

RAKİBİN SURATINA TEKMEYE İBRETLİK CEZA !

Aydın 1. Amatör Futbol Ligi'ndeki müsabakada Dallıcasporlu Kayhan Karakaş'ın yüzüne tekme atan Nazilli Sanayisporlu oyuncu Mehmet Değirmenci'ye 2 yıl futboldan men, ardından da 21 maçta oynamama cezası verildi.

Tarih : 25 Aralık 2015, 11:11
Puan Ver : Rakibin Suratına Tekmeye İbretlik Ceza !(8/10)6


Nejat Doyuran başkanlığında toplanan Aydın Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Nazilli Sanayisporlu Mehmet Değirmenci'ye Dallıcaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı oy birliğiyle 2 yıl futboldan men ve bu cezanın bitmesinin ardından 21 müsabakada oynamama cezası verdi.








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