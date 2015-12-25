RAKİBİN SURATINA TEKMEYE İBRETLİK CEZA !
Aydın 1. Amatör Futbol Ligi'ndeki müsabakada Dallıcasporlu Kayhan Karakaş'ın yüzüne tekme atan Nazilli Sanayisporlu oyuncu Mehmet Değirmenci'ye 2 yıl futboldan men, ardından da 21 maçta oynamama cezası verildi.
Nejat Doyuran başkanlığında toplanan Aydın Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Nazilli Sanayisporlu Mehmet Değirmenci'ye Dallıcaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı oy birliğiyle 2 yıl futboldan men ve bu cezanın bitmesinin ardından 21 müsabakada oynamama cezası verdi.
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