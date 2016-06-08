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rakibimiz ispanya'ya euro 2016 öncesi şok!

RAKİBİMİZ İSPANYA'YA EURO 2016 ÖNCESİ ŞOK!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile D Grubu'nda yer alan İspanya, oynadığı son hazırlık maçında Gürcistan'a 1-0 yenildi.

Tarih : 08 Haziran 2016, 10:51
Puan Ver : Rakibimiz İspanya'ya Euro 2016 Öncesi Şok!(9/10)7


Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile D Grubu'nda yer alan İspanya, oynadığı son hazırlık maçında Gürcistan'a 1-0 yenildi.



Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele ettiği D Grubu'nu 5. tamamlayan ve Fransa'ya gidemeyen Gürcistan, son iki Avrupa Kupası'nın sahibi İspanya'yı evinde yenerek kendi adına tarihi bir başarı elde etti. Seyircisi önünde sürpriz bir yenilgi alan İspanya ise EURO 2016 öncesi moral bozukluğu yaşadı.



İSPANYA MAÇA HIZLI BAŞLADI



Madrid'in Getafe ilçesindeki El Coliseum Stadı'nda oynanan hazırlık maçına iyi başlayan İspanya, Cesc Fabregas ve Aduriz ile art arda tehlikeli ataklar geliştirdi. 27. dakikada Thiago'nun vuruşunda top direkten döndü. Karşılaşmanın 39. dakikasında İspanya'nın defans oyuncuları Jordi Alba ve Sergio Ramos'un anlaşmazlıkları sonucu yaşanan top kaybını iyi değerlendiren Gürcistan, Okriashvili'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk atağında İspanya kalesinde gol bulan Gürcistan, rakip takımın şaşkınlığını üzerinden atamamasından dolayı son dakikalarda çok daha atak oynadı. Skor değişmeyince ilk yarı Gürcistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.








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