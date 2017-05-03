RAJTORAL'IN İNTİHARI İÇİN FLAŞ İDDİA!
Gaziantepspor'un trajik şekilde hayatına son veren Çek oyuncusu Frantisek Rajtoral'in intihar sebebiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.
Rajtoral'in uzun yıllar beraber oynadığı en iyi arkadaşı David Strihavka, "İntiharın nedeni tükenmişlik sendromu değildi. Rajtoral'de bipolar bozukluk vardı, ayrıca kumar da intiharında etken olmuş olabilir" dedi.
BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?
Manik Depresif Bozukluk veya Manik Depresyon adıyla da bilinen Bipolar Bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen, ciddi bir psikiyatrik hastalıktır.
kaynak:sabah
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