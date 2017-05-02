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raiola'dan ıbrahimovic açıklaması

RAİOLA'DAN IBRAHİMOVİC AÇIKLAMASI

İngiliz ekibi Manchester Unitedlı Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, İsveçli yıldız futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini ve kariyerine devam edebileceğini açıkladı.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 12:11
Puan Ver : Raiola'dan Ibrahimovic Açıklaması(10/10)12




Raiola, Belçika ekibi Anderlecht ile 20 Nisan'daki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Ibrahimovic'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



İngiliz basınında yer alan haberlerde Raiola, "Ibrahimovic dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. İyileşecek. Kariyerinin sona erme riski bulunmuyor." ifadelerini kullandı.



İsveçli yıldız futbolcunun rehabilitasyon sürecine başladığını aktaran İtalyan menajer, "Ibrahimovic, iyileşene kadar sağlık ekibinin gözetimi altında kalacak. Şu an röportaj verecek durumda değil. İlerleyen günlerde onun hakkında detaylı bilgi verilecek." değerlendirmesini yaptı.



Sezon sonunda Manchester ekibi ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Ibrahimovic, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta rakip fileleri 28 kez havalandırdı.



 



kaynak:sabah










Etiketler: Raiola  Dan  Ibrahimovic  Açıklaması    haber

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