Rainbow Six Siege Year 2 Pass'in satışa sunulduktan sonra Ubisoft, 2.Yıla özel yeni yol haritasını duyurdu. Peki bu yıl hangi birlikler ve ülkeler oyna dahil edilecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Rainbow Six Siege Year 2 Pass'in satışa sunulduktan sonra Ubisoft, 2.Yıla özel yeni yol haritasını duyurdu. Peki bu yıl hangi birlikler ve ülkeler oyna dahil edilecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.







Rainbow Six: Siege veya diğer adı ile Rainbow 6: Siege, Ubisoft tarafından geliştirilen bir FPS oyunu. Ubisoft Montreal'ın bir diğer efsanevi serilerinden olan Rainbow Six, çıkışıyla birlikte farklı oynanış tarzı ve çevre etkileşimleri ile en süt sıralara yerleşti. Ayrıca oyun çok kısa bir sürede profesyonel ligini bile kurmayı başardı. Bu ilgi oyunun IGN tarafından E3 2014'ün en iyi oyunu seçilmesine de gebe oldu.Son paylaşılan Year 2 Pass'in satışa sunulmasının ardından Ubisoft ekibi orijinal adıyla”Year Two Road Map”‘i yani yeni yol haritasını paylaştı. Bu kez İspanya, Hong Kong, Polonya ve Güney Kore ülkelerinden yeni operatörler ve haritalar oyuncuları bekleyecek. Bunun dışında yeni silahlar oyun içi içerikler de oyuncuların beğenisine sunulacak. Firma henüz tam bir tarih vermese bile çıkış aralıkları belirtilmiş durumda. Bu görseli ve güncelleme ile gelen yeni özellikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.







2. YIL OPERATÖRLERİ VE BONUS DLC



– 4 sezon boyunca 8 yeni 2. Yıl operatörü



– 8 özel başlık



– 8 özel üniforma



– R6 Karbon charm



– Oyun içeriği alabileceğin 600 R6 Kredisi



VIP AVANTAJLAR



– Her sezonun operatörlerine 7 gün erken erişim



– Mağazada %10 VIP indirimi



– Oyun içeriğini daha hızlı açman için %5 Renown takviyesi



– 2 ilave günlük görev



6 Yıl Sonra GTA 4 için Güncelleme Geldi