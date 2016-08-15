Rahşan Ecevit, 'Bülent Ecevit'in tarikatçılığa, devlet içinde yasal olmayan yapılanmaya karşı olduğu bilinen bir gerçek' diye konuştu.



Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Son zamanlarda Bülent Ecevit ile gerçek olmayan söylentilerin kamuoyunda dolaştığı gözlenmektedir. Bülent Ecevit'in tarikatçılığa ve devlet içinde yasal olmayan her türlü yapılanmaya karşı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir" dedi.