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rahşan ecevit'ten cemaat açıklaması!

RAHŞAN ECEVİT'TEN CEMAAT AÇIKLAMASI!

Rahşan Ecevit, 'Bülent Ecevit'in tarikatçılığa, devlet içinde yasal olmayan yapılanmaya karşı olduğu bilinen bir gerçek' diye konuştu.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:32
Puan Ver : Rahşan Ecevit'ten Cemaat Açıklaması!(0/10)


Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Son zamanlarda Bülent Ecevit ile gerçek olmayan söylentilerin kamuoyunda dolaştığı gözlenmektedir. Bülent Ecevit'in tarikatçılığa ve devlet içinde yasal olmayan her türlü yapılanmaya karşı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir" dedi.








Etiketler: Rahşan  Ecevit  Ten  Cemaat  Açıklaması    haber

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