

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne verilen dilekçedeki bilgilere göre, 23 yaşındaki kadın ön sağlık komisyonu ve yeterlilik sınavlarından geçip 1 Eylül 2014'te Polis Akademisi Meslek Yüksek Okulu'na girdi. Okulu başarıyla bitiren kadının atamasına 2 gün kala, 20 Kasım'da Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğe dayanılarak akademiden ilişiği kesildi.







Hürriyet gazetesinden Bülent Ovacık'ın haberine göre, müvekkilin ilişiğinin kesilmesine gerekçe olarak Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek-3 5'inci maddesinde belirtilen sağlık şartlarına uymamasının gösterildiğini belirten avukat Özgür Salman, dilekçede şu ifadelere yer verdi:







‘EŞİTLİĞİ İHLAL EDİYOR'







“Bu madde ürogenital sistem ve kadın hastalıklarıyla ilgili olup, bu maddede belirtilen ‘Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır' hükmüne dayandırılmıştır. Noksansız fiziki performansı olan bir insanın doğurganlık özelliğinin olmaması hizmet gerekleriyle ne denli uyuşur bir aksaklıktır bunu anlamak mümkün değildir. Kadına karşı negatif bir muameleyi, çifte standardı, evrensel insan hakları değerlerini, Anayasa'yı, kadına karşı eşitliği öngören diğer tüm düzenlemeleri ihlal eden bir sonucu karşımıza çıkarmış bulunmaktadır.”







‘TAKİBİ DE ÖNEMLİ PSİKOLOJİK ETKİSİ DE'







Emniyet'ten üst düzey yetkili, mesleğe kabulde adaylarda ‘tam sağlıklı olma' koşulunu hatırlattı. Söz konusu kadın polisle ilgili aynı yetkili, şu yorumda bulundu:







“Bu kişi polis mesleğine atandığında, takibi sağlık sorunları yaşayabileceği varsayılarak böyle bir karar verilmiş olabilir. Ayrıca son yapılan sağlık kontrolü ve testinde, durumun kişi üzerinde psikolojik veya fiziki etki yapacağı ortaya çıktıysa, bu nedenle de ataması yapılmamış olabilir.”







DANIŞTAY'A TAŞINABİLİR







Yetkili, lazer tedavisiyle göz sorununu tedavi ettiren bir kişinin de mesleğe kabul edilmediğini anlatarak, “Bu erkek aday da sorunu yargıya taşıdı. Danıştay öğrenciyi haklı bularak yönetmeliğin o maddesini iptal etti. Artık lazer tedavisi ile gözündeki rahatsızlığı geçen adaylar öğrenciliğe kabul ediliyor” dedi. Yönetmelikte birçok maddenin artık günün koşullarına uygun hale getirilmesi gerektiğini belirten aynı emniyet yetkilisi, “Örneğin saçı dökülen, ya da kel olan kişiler de öğrenci olarak kabul edilmiyor. Ama öğrenci olduktan sonra kel olursa bir sorun yok. Bu da çok sorun oluyor” diye konuştu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Cansun Demir, doğuştan rahmi olmamasının bir kadının mesleğini yapabilmesi için engel oluşturamayacağını söyledi.