RAHMİ KOÇ'UN YATI MARMARİSLİLERİ MEST ETTİ
İş adamı Rahmi Koç'un Marmaris'te marinaya bağlanan "Nazenin V" isimli yatı, tasarımıyla ilgi odağı oldu.
Rahmi Koç'a ait 52 metre uzunluğundaki "Nazenin V", Marmaris'te marinaya bağlandı. İtalya'nın Positano Limanı'ndan Marmaris'e geldiği belirtilen yat, ilçenin birçok yerinden görülebilen uzun yelken direkleri ile dikkati çekti.
Yelkenli yatta iş adamı Rahmi Koç'un bulunup bulunmadığı açıklanmadı.
2.5 YILDA TAMAMLANDI
Nazenin V'i nadide bir esere dönüştüren, ahşap ağırlıklı dekorasyon, İstanbul'dan satın alınan kanepe ve koltuklar, Rahmi Koç'un özel koleksiyonundan tablolar ve Londra'da çeşitli mağazalardan özenle seçilmiş parçalar. 52 metre uzunluğunda, 10.62 metre genişliğindeki Nazenin V'in dış tasarımı ve gemi mühendisliği de bir başka ünlü İngiliz firmaya; Sparkman & Stephens'a ait. Hem gövdesi hem de üst binası alüminyumdan imal edilen teknenin inşası, Koç Holding'e bağlı RMK Marine tarafından 2.5 yılda tamamlandı. Nazenin V, 2010 yılında Dünya Süperyat Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Yelkenlinin 47 bin 650 litre yakıt, 14 bin 400 litre temiz su kapasitesi ve günde 15 bin litre temiz su yapabilen arıtıcısı bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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