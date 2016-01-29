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rahmi koç'tan mustafa koç için duygusal mektup

RAHMİ KOÇ'TAN MUSTAFA KOÇ İÇİN DUYGUSAL MEKTUP

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, oğlu Mustafa Koç'un ölümünün üzerine çalışanlarına ve bayilerine bir mektup gönderdi.

Tarih : 29 Ocak 2016, 09:11
Puan Ver : Rahmi Koç'tan Mustafa Koç İçin Duygusal Mektup(9/10)8


Duygu dolu mektubu kaleme alan Rahmi Koç bayi ve çalışanlarına “Ben oğlumu siz de liderinizi kaybettiniz. Ülkemiz büyük bir değerini yitirdi' dedi. Koç Ailesi ve Koç Topluluğu Şirketleri, ayrıca ‘acılarını paylaşan ve sahiplenen Türk halkına' bugünkü ilanlarla teşekkür etti.



Rahmi Koç'un mektubu şöyle:



“Değerli çalışanlarımız ve bayilerimiz, Sevgili Oğlum, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa V. Koç'un aramızdan ani ayrılışının acısı içindeyiz. Kaybımızın büyüklüğünü sanırım günler geçtikçe daha da çok hissedeceğiz. Ben evladımı kaybettim, sizler liderinizi kaybettiniz, Ülkemiz büyük bir değerini yitirdi.



Mustafa V. Koç hayatı boyunca dedesinin “Ülkem Varsa Ben De Varım” sözüne bağlı kalarak yaşadı. Ülkemizin çıkarlarını hep ön planda tuttu. Sadece Topluluğumuzu büyütmekle kalmadı, hedeflerimizi yükseltti, hayallerimizi yeşertti, sosyal meseleler için çözümler üretti. Bu yolda ne kadar başarılı olduğunu vefatının ülke çapında yarattığı dayanışma ruhuna bakarak da görmek mümkün. Onun arkasından tüm Türkiye, tam da Mustafa'nın görmek istediği şekilde, tek yürek oldu.   Bu süreçte siz çalışanlarımız ve bayilerimiz benzersiz bir dayanışma örneği gösterdiniz.  Kiminiz şahsen taziyeye geldiniz, kiminiz mesajlarınızla, dileklerinizle, çelenk bağışlarınızla, kiminiz de göz yaşlarınızla, sessizce onu düşünerek, hissederek ve hissettirerek yanımızda oldunuz. Ne kadar büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu en zor zamanda bir kez daha ortaya koydunuz.



Eğer bu büyük acıya dayanabiliyorsak bunu sizin varlığınıza da borçluyuz. Bunun için hepinize yürekten teşekkür ederim.



Bundan böyle bize düşen görev; onun ilkelerine sahip çıkarak, adını en güzel şekilde yaşatmaktır. Onun yolunda, onun duruşuyla yürümeye devam etmektir.  Hepimizin başı sağ olsun.”



Rahmi M. Koç








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