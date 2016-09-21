

Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası sempozyumda, jinekolojik kanserlerde yeni tedavi ve korunma seçenekleri masaya yatırıldı. Özellikle rahim ağzı kanserinde HPV'nin 9 tipine karşı etkili olan yeni jenerasyon aşının, kansere karşı koruyucu yaklaşımlar arasında yerini aldığı belirtildi.



Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği (ESGO) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Gültekin, derneklerince düzenlenen uluslararası katılımlı "Kadın Kanserlerini Önleme Sempozyumu"nun geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Gültekin, toplantıda jinekolojik kanserlere ilişkin tanıdan, tedaviye, yeni araştırmalardan, koruyucu yöntemlere kadar her konunun ele alınarak tartışıldığını aktardı. Yeni tarama metotlarının belirlendiğini ve bu metotlarla aşıların nasıl entegre edileceğinin ortaya konulduğunu bildiren Gültekin, toplantıda, jinekolojik kanserlerin tedavisi ve korunma metotlarına ilişkin çeşitli müjdeler verildiğini ifade etti.



Gültekin, bilimsel çalışmalardan birinin yumurtalık kanserinde, özellikle genetik olgularda koruyucu cerrahi olduğunu söyledi. Gültekin, yapılan çalışmalara göre, yumurtalık kanserinin önemli bir kısmının tüpten kaynaklandığını ve bu nedenle koruyucu cerrahinin öneminin arttığının belirlendiğini bildirdi.



Rahim kanserlerinde obezitenin etkili olduğunun ortaya konulduğuna da dikkat çeken Gültekin, bu çalışmalarda sağlıklı yaşam biçimiyle obezitenin önlenerek rahim kanserlerin önemli bir kısmının önüne geçilebileceğinin vurgulandığını söyledi.