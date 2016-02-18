

Whatsapp ile ilgili sıcak dakikaların yaşanıldığı ortaya çıktı. Whatsapp rahatsızlık verenleri cezalandırmaya başladığı ortaya çıktı. Dünya genelinde bir miylardanf azla kullanıcısı olan Anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, diğer kullanıcalara rahatsızlık verenlerin hesaplarını bir bir kapsamaya başladığı ortaya çıktıKullanıcılarında rahatsız olan bu uygulama nasıl olacak buda merak konusu bunu ilerleyen zmanda göreceğiz işte o çok önemli gelişmelerin ayrıntıları haberin detayında işte o ayrıntılar.











Whatsapp ile ilgili sıcak dakikaların yaşanıldığı ortaya çıktı. Whatsapp rahatsızlık verenleri cezalandırmaya başladığı ortaya çıktı. Dünya genelinde bir miylardanf azla kullanıcısı olan Anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, diğer kullanıcalara rahatsızlık verenlerin hesaplarını bir bir kapsamaya başladığı ortaya çıktıKullanıcılarında rahatsız olan bu uygulama nasıl olacak buda merak konusu bunu ilerleyen zmanda göreceğiz işte o çok önemli gelişmelerin ayrıntıları haberin detayında işte o ayrıntılar. Whatsapp sorunlu kullanıcılarının hesaplarını kapatıyor. 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıları rahatsız eden Whatsapp hesaplarını bir bir kapatmaya başladı.



Whatsapp, ilk kullanıma sunulduğu tarihlerden beri küçük bir gizlilik sorununa sahipti.Şimdiye kadar İstemediğiniz her numaranın size ulaşabilmesini sağlayan ve görmeyi tercih etmeyeceğiniz, rahatsızlık veren mesajlarla karşılaşabilmenizi engelleyemeyen Whatsapp, şikayet edilen kullanıcılar hakkında büyük yaptırımlar uygulamaya başlıyor.Önceden bu kullanıcıların hesaplarını geçici olarak engelleyen Whatsapp, bu uyarılara aldırış etmeyerek yaptıklarına devam eden kullanıcıları kalıcı olarak engellemeye başladı.Telefon numaraları üzerinden engelleme işlemini gerçekleştirecek olan Whatsapp'ın özellikle ahlaksız içerik paylaşımında bulunan kişileri kalıcı olarak engellediği belirtildi.Kalıcı olarak engellenmeye sebep olan diğer etkenler ise tehdit-hakaret içeren mesajlar göndermek ve rahatsızlık vermek. WhatsApp ile ilgili sıcak dakikaların yaşanıldığı ortaya çıktı WhatsApp tüm dünyanın en önemli mesajlaşmalarından bir ağ. WhatsApp stats ile listenizdeki kişileri tüm aktivitelerini öğrenebileceksiniz bu çok önemli gelişmeler özellikle r gündemde çok konuşulacağa benziyor. bu gelişme ile artık kimin ne kadar WhatsApp girdiği çıktığı tüm ayrıntıları gerebilirsiniz.



