RAHATSIZLANAN RIDVAN DİLMEN, CANLI YAYINA ÇIKAMADI
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mide problemi nedeniyle dün yayınlanan "Yüzde 100 Futbol" programına katılamadı.
Geçtiğimiz haftanın en çok tartışılan isimlerinden olan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçı sonrası yayına çıkamadı.
Futbolseverler 90 dakika bitiminde NTVSPOR ekranlarını açtıklarında Rıdvan Dilmen-Murat Kosova ikilisinin yerine Nebil Evren-Altan Aksoy ikilisiyle karşılaştı.
"MİDE PROBLEMİ VAR"
Programın moderatörü Nebil Evren, yayının bir bölümünde konuyla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi: "Yüzde 100 futbol programının neden olmadığını merak edenler varmış. Rıdvan hocanın küçük bir mide problemi var. Bu nedenle yayına çıkamadı."
Kaynak: haberinburada
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