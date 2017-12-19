Geçtiğimiz haftanın en çok tartışılan isimlerinden olan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Karabükspor maçı sonrası yayına çıkamadı.

Futbolseverler 90 dakika bitiminde NTVSPOR ekranlarını açtıklarında Rıdvan Dilmen-Murat Kosova ikilisinin yerine Nebil Evren-Altan Aksoy ikilisiyle karşılaştı.

"MİDE PROBLEMİ VAR"

Programın moderatörü Nebil Evren, yayının bir bölümünde konuyla ilgili açıklama yaparak, şunları söyledi: "Yüzde 100 futbol programının neden olmadığını merak edenler varmış. Rıdvan hocanın küçük bir mide problemi var. Bu nedenle yayına çıkamadı."

Kaynak: haberinburada