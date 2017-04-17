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rahatsız edici ağız kokusu kanser belirtisi olabilir mi?

RAHATSIZ EDİCİ AĞIZ KOKUSU KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

Ağız kokusunu önemseyin! Bazen yetersiz ağız hijyenine, bazen de kullanılan ilaçlara bağlı olarak gelişen ağız kokusu bir türlü geçmiyorsa sebebi ağız kanseri olabilir

Tarih : 17 Nisan 2017, 09:43
Puan Ver : Rahatsız Edici Ağız Kokusu Kanser Belirtisi Olabilir Mi?(8/10)9


Ağız kokuları çoğu zaman; hoşa gitmeyen, itici, mide bulandırıcı, berbat kokulardır, hatta dilimizde birisinin çekilmez davranışları için 'ağız kokusu çekmek' şeklinde bir deyim bile vardır.

Tıpta, hastanın ağzında veya nefesinde kötü koku hissedilmesine 'halitozis' adı verilir. Ağızları kokanlar çoğu zaman bu kokunun farkında değillerdir. Esas rahatsız olanlar; anne, baba, eş, arkadaş gibi bu kişilerin yakın çevresinde yaşayanlardır.

Ama onlar da belki çekindiklerinden, belki o kişiyi gücendirmek istemediklerinden bunu açıkça ifade etmekten kaçınırlar.

Ağız kokusunun sebebi ağızda üreyen bakterilerden kaynaklanan 'hidrojen sülfür' bileşikleridir. Dişlerde çürük olması, yemeklerden sonra ağzın iyi yıkanmaması, ağızdaki gıda artıkları, diş eti iltihapları, ağız mukozasından dökülen hücreler; kokunun oluşumunda en önemli faktörlerdir.



 



kaynak:Sabah








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