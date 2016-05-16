RAFTİNG BOTUNDAN DÜŞEREK BOĞULDU
Rize'nin Ardeşen ilçesinde rafting yaparken dereye düşen Hüseyin Dizdaroğlu, boğuldu.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde rafting yaparken dereye düşen Hüseyin Dizdaroğlu, boğuldu. Arkadaşlarıyla Fırtına Deresi'nde rafting yapan Dizdaroğlu, dengesini kaybederek bottan düştü. Bir süre suda sürüklenen Dizdaroğlu, vatandaşlar ve rafting kulüplerini sporcuları tarafından çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dizdaroğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Dizdaroğlu'nun can yeleği ve kaskı, kıyıda kaldı.
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