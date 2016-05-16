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rafting botundan düşerek boğuldu

RAFTİNG BOTUNDAN DÜŞEREK BOĞULDU

Rize'nin Ardeşen ilçesinde rafting yaparken dereye düşen Hüseyin Dizdaroğlu, boğuldu.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:00
Puan Ver : Rafting Botundan Düşerek Boğuldu(9/10)9


Rize'nin Ardeşen ilçesinde rafting yaparken dereye düşen Hüseyin Dizdaroğlu, boğuldu. Arkadaşlarıyla Fırtına Deresi'nde rafting yapan Dizdaroğlu, dengesini kaybederek bottan düştü. Bir süre suda sürüklenen Dizdaroğlu, vatandaşlar ve rafting kulüplerini sporcuları tarafından çıkarıldı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dizdaroğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cenazesi Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Dizdaroğlu'nun can yeleği ve kaskı, kıyıda kaldı.








Etiketler: Rafting  Botundan  Düşerek  Boğuldu    haber

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