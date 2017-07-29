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Rafet El Roman'ın Kızları Kocaman Oldu
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Rafet El Roman'ın Kızları Kocaman Oldu

RAFET EL ROMAN'IN KIZLARI KOCAMAN OLDU

Şarkıcı Rafet El Roman ile manken Tuğba Altıntop'un kızları Şevval ve Su El Roman artık büyüdü. İkili bikinili görüntülenince havluya sarıldı.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Rafet El Roman'ın Kızları Kocaman Oldu(5/10)1

Bodrum'da tatile çıkan Rafet El Roman'ın 17 yaşındaki kızı Şevval ve 19 yaşındaki Su, önceki gün Türkbükü Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülendi. Arkadaşları vakit geçiren ikili, güzellikleriyle dikkati çekti.

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİLER

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman'ın kızları, gazetecileri görünce bikinili görüntü vermemek için hemen bellerine havlu bağladılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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