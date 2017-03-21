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rafet el roman: kafamda hep bir kadın vardı

RAFET EL ROMAN: KAFAMDA HEP BİR KADIN VARDI

Star TV'de yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne bu hafta Rafet El Roman konuk oldu. Ceren Kalpakarslan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı, Avşar kızına samimi itiraflarda bulundu.

Tarih : 21 Mart 2017, 17:06
Puan Ver : Rafet El Roman: Kafamda Hep Bir Kadın Vardı(7/10)9


Şarkıcı Rafet El Roman, sunucu Hülya Avşar'ın "Kadınlar senin için ne ifade ediyor?" sorusuna, "Benim kafamda hep bir kadın vardı. Bana ilk aşk acısı çektiren de oydu" yanıtını verdi.



Avşar kızının "Sen benim sevgilim olsan sana hayatta güvenmezdim" sözleri üzerine ikili kahkahalara boğuldu.



 



kaynak:milliyet








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