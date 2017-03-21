Star TV'de yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne bu hafta Rafet El Roman konuk oldu. Ceren Kalpakarslan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü şarkıcı, Avşar kızına samimi itiraflarda bulundu.



Şarkıcı Rafet El Roman, sunucu Hülya Avşar'ın "Kadınlar senin için ne ifade ediyor?" sorusuna, "Benim kafamda hep bir kadın vardı. Bana ilk aşk acısı çektiren de oydu" yanıtını verdi.







Avşar kızının "Sen benim sevgilim olsan sana hayatta güvenmezdim" sözleri üzerine ikili kahkahalara boğuldu.







kaynak:milliyet