RAFAEL NADAL'DAN KÖTÜ HABER! SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Rafael Nadal bir süre daha korta çıkamayacağını açıkladı. İspanyol tenisçi, "Miami Açık ve Indian Wells'e katılamayacağım. İyileşmek için zamana ihtiyacım var" dedi.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki tenisçi, son katıldığı Meksika Açık'ta kalçasındaki eski sakatlığının yeniden nüks ettiğini belirterek, " Miami Açık ve Indian Wells'e katılamayacağım. İyileşmek için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.
"UMARIM GELECEK YIL SEVENLERİMLE BULUŞURUM"
Sakatlığı nedeniyle çok fazla ağrı çektiğini kaydeden Nadal, "ABD'deki turnuvalara katılamayacak olmam çok üzücü. Umarım gelecek yıl oradaki sevenlerimle yeniden buluşurum." değerlendirmesinde bulundu.
Zirvedeki yerini ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer'e geçen ay kaptıran Nadal'ın, toprak zemin turnuvalarına kadar iyileşmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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