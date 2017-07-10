Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rafael Nadal sürprizi! İspanyol tenisçi Nadal, 4. tur maçında karşılaştığı Gilles Müller'e 3-2 yenildi ve turnuvadan elendi.

SON SET SKORU 15-13

Fransa Açık'ı kazandıktan sonra Wimbledon'a katılan Rafael Nadal, 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maçın final setinde müthiş bir performans ortaya koysa da Gilles Müller'e 15-13 mağlup oldu.

Nadal, bu sonucun ardından geçen yıllarda olduğu gibi Wimbledon'da çeyrek final göremeden turnuvaya veda etti.

Kaynak: haberinburada