

Tek erkeklerde dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sol el bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılamayacağını açıkladı.







SAKATLIĞIMIN GEÇMESİ LAZIM







Tek erkeklerde dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Wimbledon'da mücadele edemeyeceği için büyük üzüntü duyduğunu aktararak, "Doktorlarımla konuştuktan sonra çok zor bir karar almak zorunda kaldım. Fransa Açık'ta sol el bileğimden yaşadığım sakatlığın geçmesi için zamana ihtiyacım var. Bu yüzden Wimbledon'da yer alamayacağım. Destek olan hayranlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Mesajları benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.