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rafael nadal wimbledon'dan çekildi

RAFAEL NADAL WİMBLEDON'DAN ÇEKİLDİ

Rafael Nadal, sol bileğindeki sakatlık nedeniyle, sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon'dan çekilme kararı aldı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:36
Puan Ver : Rafael Nadal Wimbledon'dan Çekildi(8/10)5


Tek erkeklerde dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sol el bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a katılamayacağını açıkladı.





SAKATLIĞIMIN GEÇMESİ LAZIM



Tek erkeklerde dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Wimbledon'da mücadele edemeyeceği için büyük üzüntü duyduğunu aktararak, "Doktorlarımla konuştuktan sonra çok zor bir karar almak zorunda kaldım. Fransa Açık'ta sol el bileğimden yaşadığım sakatlığın geçmesi için zamana ihtiyacım var. Bu yüzden Wimbledon'da yer alamayacağım. Destek olan hayranlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Mesajları benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.








Etiketler: Rafael  Nadal  Wimbledon  Dan  Çekildi    haber

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