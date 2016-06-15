O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

radyoloji uzmanlarının radyasyon isyanı

RADYOLOJİ UZMANLARININ RADYASYON İSYANI

"Vereceğimiz radyasyon ile hastalarımızın daha fazla radyasyona maruz kalmasına, bizler hastaya şifa vermek isterken hastanın veya bizim kanser olmasına sebep olabiliyoruz"

Tarih : 15 Haziran 2016, 12:32
Puan Ver : Radyoloji Uzmanlarının Radyasyon İsyanı(6/10)3


Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde görevli 13 radyoloji teknisyeninin tiroid kanserine yakalandığı iddialarını araştırmak üzere oluşturdukları uzman bir heyetle incelemelerde bulunacak. 2'si Türk Radyoloji Derneği, 4'ü TÜMRAD-DER'den oluşan 6 kişilik uzman ekip, yarın Kayseri'ye giderek olayın yaşandığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde radyasyon ölçüm cihazlarıyla ölçümler gerçekleştirecek. Ölçümlerle radyosyon miktarının normal standartlarda olup olmadığını araştıracak olan ekip, aynı zamanda radyoloji bölümünde çalışan tekniker ve teknisyenlerle görüşerek bilgi alacak.



KORUYUCU EKİPMANLAR KALİTESİZ İDDİASI



TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, derneğin Küçükçekmece'deki Genel Merkezi'nde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Radyasyonun birkaç zararlı etkisi olduğunu, bunlardan en önemlisinin de 'kanser' olduğuna vurgu yapan Heybet Aslanoğlu, radyoloji bölümünde çalışan görevlilerin bu etkilerden korunmak için kurşun önlük, troid koruyucu kurşun boyunluk veya gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullandıklarını belirtti.



Türkiye'de bu koruyucu ekipmanlarda bazı firmalar tarafından merdiven altı üretim yapıldığını öne süren Aslanoğlu, "Bize gelen bilgi ve ihbarlara göre aralarında üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri dahil Türkiye genelinde 41 hastanede kurşun önlük alımı sırasında standartlara dikkat edilmeden hastane yöneticileri tarafından hangisi daha ucuz ise o tercih edilmektedir. Yani kalitesine bakmadan sahip olduğu yeterlilik belgelerine bakılmaksızın bu ekipmanlar alınıyor. Ayrıca bu konuda ekipman tedarik edilen 15-20 firma var. Bunların bir kısmında yeterlilik belgeleri yok. Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetlemesi gerekiyor. Fakat denetimler çok yetersiz" dedi.








Etiketler: Radyoloji  Uzmanlarının  Radyasyon  İsyanı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER