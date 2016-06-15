

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde görevli 13 radyoloji teknisyeninin tiroid kanserine yakalandığı iddialarını araştırmak üzere oluşturdukları uzman bir heyetle incelemelerde bulunacak. 2'si Türk Radyoloji Derneği, 4'ü TÜMRAD-DER'den oluşan 6 kişilik uzman ekip, yarın Kayseri'ye giderek olayın yaşandığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde radyasyon ölçüm cihazlarıyla ölçümler gerçekleştirecek. Ölçümlerle radyosyon miktarının normal standartlarda olup olmadığını araştıracak olan ekip, aynı zamanda radyoloji bölümünde çalışan tekniker ve teknisyenlerle görüşerek bilgi alacak.



KORUYUCU EKİPMANLAR KALİTESİZ İDDİASI







TÜMRAD-DER Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, derneğin Küçükçekmece'deki Genel Merkezi'nde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Radyasyonun birkaç zararlı etkisi olduğunu, bunlardan en önemlisinin de 'kanser' olduğuna vurgu yapan Heybet Aslanoğlu, radyoloji bölümünde çalışan görevlilerin bu etkilerden korunmak için kurşun önlük, troid koruyucu kurşun boyunluk veya gözlük gibi koruyucu ekipmanlar kullandıklarını belirtti.







Türkiye'de bu koruyucu ekipmanlarda bazı firmalar tarafından merdiven altı üretim yapıldığını öne süren Aslanoğlu, "Bize gelen bilgi ve ihbarlara göre aralarında üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri dahil Türkiye genelinde 41 hastanede kurşun önlük alımı sırasında standartlara dikkat edilmeden hastane yöneticileri tarafından hangisi daha ucuz ise o tercih edilmektedir. Yani kalitesine bakmadan sahip olduğu yeterlilik belgelerine bakılmaksızın bu ekipmanlar alınıyor. Ayrıca bu konuda ekipman tedarik edilen 15-20 firma var. Bunların bir kısmında yeterlilik belgeleri yok. Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetlemesi gerekiyor. Fakat denetimler çok yetersiz" dedi.