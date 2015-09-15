RADOSEVİC BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, sakatlıktan 5 hafta sonra dönebilecek Lamont Hamilton'un yerine Leon Radosevic ile anlaştı.
Beşiktaş Basketbol Takımı, sakatlanan Lamont Hamilton'ın yerini çabuk doldurdu. Siyah-Beyazlılar, Alba Berlin'de oynayan Leon Radosevic ile anlaşmaya vardı.
Transferi 25 yaşındaki Radosevic'in menajeri Misko Raznatovic sosyal medya üzerinden açıkladı.
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