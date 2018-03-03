RACO TAMAMEN TEMİZLENDİ, İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beldesinden ilk görüntüler geldi. ÖSO askerleri beldede kontrolü tamamen sağladı,.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK-PYD terör örgüne karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nun 43'üncü gününde Afrin'in batısındaki kritik belde Raco, bu sabah ele geçirildi.
ÇATIŞMALAR KIRSALDA SÜRÜYOR
ÖSO ve Türk askerinin, PKK ve PYD'li teröristlere karşı başlattığı meskun mahal operasyonu kapsamında Raco'da gece boyu süren çatışmaların ardından sabah saatlerinde belde merkezinde kontrol sağlandı. Kırsalda yer yer çatışmaların sürdüğü bildirilen Raco'dan ilk fotoğraflar da ortaya çıktı.
2 KÖY DAHA TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Öte yandan Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köyleri de teröristlerden temizledi.
2 BİN 434 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekatın başından bu yana 139'u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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