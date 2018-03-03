Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı! Gece Yarısı Başlayacak
Kuzey Kore, Trump'ın Uzattığı Zeytin Dalını Kırdı!
Marmara'nın İncisinde Korkutan Yangın! 4 İlçede İtfaiye Alarma Geçti
Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
En Yakın Arkadaşının 5 Yaşındaki Kızını Tecavüz Edip Öldürdü!
Suudi Kadınların Özgürlük Koşusu! İlk Kez Maratona Katıldılar
Badou Ndiaye, Takım Arkadaşıyla Birbirine Girdi
Galatasaray Gol Oldu Yağdı! Karabük'te Tarihi Skor
Afrin'deki Kritik Bölgede Yaralı Askerler Var!
Yeni İttifak Mı Kuruluyor! Merak Edilen Soru Cevabını Buldu
Beyaz Saray'da Kırmızı Alarm! Silah Sesleri Duyuldu
İki Ağanın Mirasçıları Harekete Geçti! Milyarlarca Lira Alabilirler
Daeş'in Eli Kanlı İnfazcıları Yakalandı!
Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Küme Düştü!
Firari Savcı Baba Evinde Yakayı Ele Verdi! İşte Operasyonun Detayları
Çekya Serbest Bırakmıştı, Terör Mitinginde Ortaya Çıktı
Vitor Pereira'nın Takımından Tarihi Fark! 8-0
69 Yaşındaki Futbolcu, İlk Maçına Çıktı
Yoldaki Siyah Noktalara Dikkat! Teröristlerden Afrin'de Hain Plan
Bunu Da Gördük! Rumlar Türk Ürünlerini Vaftiz Edip Satıyor

Raco tamamen temizlendi, ilk görüntüler geldi

RACO TAMAMEN TEMİZLENDİ, İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

TSK ve ÖSO unsurlarının terörden tamamen temizlediği Afrin'in Raco beldesinden ilk görüntüler geldi. ÖSO askerleri beldede kontrolü tamamen sağladı,.

Tarih : 03 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Raco Tamamen Temizlendi, İlk Görüntüler Geldi(7/10)3

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK-PYD terör örgüne karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nun 43'üncü gününde Afrin'in batısındaki kritik belde Raco, bu sabah ele geçirildi.

ÇATIŞMALAR KIRSALDA SÜRÜYOR

ÖSO ve Türk askerinin, PKK ve PYD'li teröristlere karşı başlattığı meskun mahal operasyonu kapsamında Raco'da gece boyu süren çatışmaların ardından sabah saatlerinde belde merkezinde kontrol sağlandı. Kırsalda yer yer çatışmaların sürdüğü bildirilen Raco'dan ilk fotoğraflar da ortaya çıktı.

2 KÖY DAHA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Öte yandan Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köyleri de teröristlerden temizledi.

2 BİN 434 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekatın başından bu yana 139'u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Raco  Tamamen  Temizlendi  İlk  Görüntüler  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER