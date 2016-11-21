Quick Charge 4 ile beş dakika şarj edilen bir akıllı telefon, en az beş saat daha fazla kullanılabilir.



Quick Charge 4 ile beş dakika şarj edilen bir akıllı telefon, en az beş saat daha fazla kullanılabilir.



Qualcomm yeni nesil hızlı şarj teknolojisi Qualcomm Quick Charge 4 'ü geliştirdiğini duyurdu. Quick Charge 4, yeni nesil Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile birlikte sunulacak. Snapdragon 835 işlemcisinin sevkiyatının ise 2017 yılının ilk yarısında başlaması bekleniyor.



Qualcomm Technologies'in hızlı şarj uygulamaları alanındaki liderliği üzerine inşa edilen Quick Charge 4, önceki nesle kıyasla daha kısa şarj süresi ve daha fazla verimlilik sunan üstün bir şarj çözümü olacak şekilde tasarlandı. Normal bir üst seviye telefon kullanıcısı için Quick Charge 4, sadece beş dakikalık şarj ile akıllı telefon kullanımını beş veya daha fazla saat uzatıyor. Qualcomm Technologies'in paralel şarj teknolojisi “Çift Şarj” teknolojisini kullanan kullanıcılar, Quick Charge 3.0 ile kıyaslandığında yüzde 20'ye kadar daha hızlı şarj ve yüzde 30'e kadar daha fazla verimlilik elde edebiliyor. USB Type-C ve USB-PD desteği de sunan Quick Charge 4, böylece endüstrideki en fazla kablo ve adaptör çeşitliliğini de destekleyen bir şarj çözümü haline geliyor.



Quick Charge 4, Qualcomm Technologies'in benzersiz güç yönetim algoritması INOV'un (Optimum Voltaj için Akıllı İletişim) üçüncü sürümünü de kullanıyor. INOV'un bu sürümünde, endüstride ilk kez gerçek zamanlı termal yönetim özelliği kullanılıyor. Bu özellik sayesinde termal şartlar dikkate alınarak otomatik bir şekilde optimum güç transfer seviyesi belirlenip, seçilerek gelişmiş şarj optimizasyonu sağlanıyor.



İçeride ve dışarıda en uygun şarj deneyimini sunmasının yanı sıra Quick Charge 4, hem adaptör hem de mobil cihazlar için gelişmiş güvenlik özellikleriyle de geliyor. Birçok seviyede uygulanan güvenlik; pil, sistem, kablo ve bağlantıları korurken tüm şarj süreci boyunca voltaj, akım ve ısı ölçümünün daha doğru bir şekilde yapılmasını mümkün hale getiriyor. Ek koruma katmanı ise pilin aşırı şarj olmasını önlüyor ve her şarj döngüsünde akımı düzenliyor.



Optimum Quick Charge 4 performansı için Qualcomm Technologies ayrıca en yeni güç yönetim entegre devreleri (PMIC) SMB1380 ve SMB1381'i de duyurdu. Düşük direnç, yüzde 95'e varan üst verimlilik ve pil diferansiyel algılama gibi gelişmiş hızlı şarj özellikleri sayesinde SMB1380 ve SMB1381, 5V USB Type-C veya yüksek-voltaj kaynaklarından daha hızlı şarj sunarken 0.8mm incelik ile ultra-ince mobil cihazları destekleyen bir şarj çözümü olarak öne çıkıyor. SMB1380/1'in 2016 yıl sonundan önce pazara gelmesi bekleniyor.



Quick Charge uyumlu 100'den fazla mobil cihaz ve duvar/araç adaptörleri, pil grupları, docking istasyonları gibi 300'den fazla benzersiz aksesuar ile Quick Charge ekosistemi hızla büyüyor. Toplamda 600 milyonu aşkın mobil cihaz ve aksesuar Quick Charge teknolojisini destekliyor. Bu büyüyen ekosistem, müşterilerin daha uygun fiyatlarla çok çeşitli hızlı şarj çözümlerine sahip olmasını da sağlıyor.



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