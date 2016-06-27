Beşiktaşlı bazı yöneticiler, Çin ve Katar'dan talipleri olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcuyu 10 milyon euronun üzerinde bir bonservisle satmaya sıcak bakıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ise kulübü ve futbolcuyu tatmin edecek astronomik bir öneri gelmediği sürece Quaresma'nın kalmasını istiyor.