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quaresma'yı satalım mı?

QUARESMA'YI SATALIM MI?

Beşiktaşlı bazı yöneticiler, Çin ve Katar'dan talipleri olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcuyu 10 milyon euronun üzerinde bir bonservisle satmaya sıcak bakıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ise kulübü ve futbolcuyu tatmin edecek astronomik bir öneri gelmediği sürece Quaresma'nın kalmasını istiyor.

Tarih : 27 Haziran 2016, 09:33
Puan Ver : Quaresma'yı Satalım Mı?(10/10)7


EURO 2016'da Portekiz'i çeyrek finale uçuran Ricardo Quaresma oynadığı futbolla Beşiktaş Yönetimi'ni hem sevindirdi hem de kafasını karıştırdı.



Siyah-beyazlı bazı yöneticilerin; Portekiz, Çin ve Katar'dan cazip teklifler alan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gerçek değerini bulması halinde satılmasına sıcak baktıkları ortaya çıktı.








Etiketler: Quaresma    Satalım      haber

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