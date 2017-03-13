QUARESMA'YA CEZA GELİYOR
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye'de Kartal Yuvası mağazası açılışında gündeme dair açıklamalar yaptı.
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye'de Kartal Yuvası mağazası açılışında gündeme dair açıklamalar yaptı. Çebi, son haftalarda yaptığı hareketlerle eleştirilen Quaresma için “Kendisine ceza verebiliriz. Yönetim Kurulu'nun gündeminde olan bir konu” açıklamasını yaptı.
Ümraniye'de Kartal Yuvası mağazasının açılışını yapan Ahmet Nur Çebi, mağazayı gezip alışveriş yaptıktan sonra basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir mağaza açıldığını ve taraftarların buralardan yaptığı alışverişlerin Beşiktaş'ın kasasına büyük bir gelir olarak girdiğini söyleyen Çebi, "Çok güzel bir mağaza. Emeğe geçenlere teşekkür ederim, mağaza sahibine de bol kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
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