

Portekizli futbolcu, Bursaspor ile oynanacak karşılaşmada görev alması halinde Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 100. maçına çıkacak. Beşiktaş kariyerinde Süper Lig'de şu ana dek 99 karşılaşmada görev alan Quaresma, 13 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon 27 lig maçına çıkan Ricardo Quaresma, siyah-beyazlılarda en istikrarlı dönemi yaşıyor.







Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada, siyah-beyazlı formayla 100. lig mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor.







Beşiktaş'a 2010-2011'de transfer olan ve iki dönemde kulüpte 4. sezonunu geçiren Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'in Bursaspor karşısında görev vermesi halinde "dalya" diyecek.







Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki oyuncusu, Türkiye'deki 4 sezonunda şu ana dek 99 lig maçında sahada yer aldı.







kaynak:sabah