Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

quaresma'dan kafa karıştıran paylaşım!

QUARESMA'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!

Ricardo Quaresma'nın instagramdan paylaştığı bir video Beşiktaşlı taraftarların kafasını karıştırdı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 14:04
Puan Ver : Quaresma'dan Kafa Karıştıran Paylaşım!(10/10)11


Ricardo Quaresma'nın instagramdan paylaştığı bir video Beşiktaşlı taraftarların kafasını karıştırdı.



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından kafaları karıştıran bir paylaşıda bulundu.



Yıldız oyuncu, bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası taraftarla karşılıklı tezahürat yaptıkları bir videoyu paylaşarak altına da, "Bunu özleyeceğim" yazdı.



Quaresma'nın bu paylaşımın Şampiyonlar Ligi'ne gönderme olduğu düşünüldü. Ancak bazı taraftarlar Portekizli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılacağı yorumlarında da bulundu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Quaresma  Dan  Kafa  Karıştıran  Paylaşım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER