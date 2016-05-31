QUARESMA'DAN JENERİKLİK GOL
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinin Norveç ile oynadığı hazırlık maçında jeneriklik bir gole imzasını attı.
EURO 2016 hazırlıklarını sürdüren Portekiz Milli Takımı, hazırlık maçında Norveç ile karşılaştı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, 13. dakikada attığı gol ile takımı adına gol perdesini açan isim oldu.
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