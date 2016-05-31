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quaresma'dan jeneriklik gol

QUARESMA'DAN JENERİKLİK GOL

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinin Norveç ile oynadığı hazırlık maçında jeneriklik bir gole imzasını attı.

Tarih : 31 Mayıs 2016, 16:12
Puan Ver : Quaresma'dan Jeneriklik Gol(8/10)6


EURO 2016 hazırlıklarını sürdüren Portekiz Milli Takımı, hazırlık maçında Norveç ile karşılaştı. 



Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, 13. dakikada attığı gol ile takımı adına gol perdesini açan isim oldu.








Etiketler: Quaresma  Dan  Jeneriklik  Gol    haber

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