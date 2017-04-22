QUARESMA SEZONU KAPATTI MI?
Lyon maçında sakatlanan Quaresma'dan gelen haberlerin iç açıcı olmadığı öğrenildi.
Portekizli yıldızın Trabzon maçında sağ bacağından yaşadığı sakatlığın tekrarladığı bildirildi. Kasığında kanama ve ödem tespit edilen Q7'nin tetkiklere göre 3 veya 7 hafta oynamayacağı belirtildi. Bu durum şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıkacak Beşiktaş'ta keyifleri kaçırdı.
kaynak:sabah
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