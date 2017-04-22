

Portekizli yıldızın Trabzon maçında sağ bacağından yaşadığı sakatlığın tekrarladığı bildirildi. Kasığında kanama ve ödem tespit edilen Q7'nin tetkiklere göre 3 veya 7 hafta oynamayacağı belirtildi. Bu durum şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıkacak Beşiktaş'ta keyifleri kaçırdı.







kaynak:sabah



