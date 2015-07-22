QUARESMA İSTANBUL'A GELMEDEN KAZANDI
Beşiktaş'ta oynarken NTV'ye üç yıl önce izinsiz röportaj vererek kulübün itibarını zedelediği gerekçesiyle 125 bin euro para cezasına çarptırılan Ricardo Quaresma'ya, Beşiktaş kulübü 125 bin eurosunu iade edecek.
Beşiktaş'ta oynarken NTV'ye üç yıl önce izinsiz röportaj vererek kulübün itibarını zedelediği gerekçesiyle 125 bin euro para cezasına çarptırılan Ricardo Quaresma'ya, Beşiktaş kulübü 125 bin eurosunu iade edecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar